Світоліна з перемоги стартувала на своєму першому трав'яному турнірі сезону

Українка перемогла хорватку Донна Векич на змаганнях в Бірмінгемі

Перша ракетка України Еліна Світоліна почала з перемоги виступи на своєму першому трав'яному турнірі в сезоні - Premier в Бірмінгемі. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

П'ята ракетка світу в першому раунді турніру впоралася з 55 номером світового рейтингу Донною Донна Векич з Хорватії - 6:1; 3:6; 6:1. Матч тривав півтори години.

До цього тенісистки зустрічалися між собою три рази: в 2011 році на турнірі ITF в Лагосі, в 2013 році в Баку і в 2015 - в Марракеші. У всіх цих матчах перемагала українка.

У другому раунді турніру в Бірмінгемі Еліна Світоліна зіграє з переможницею

протистояння Алізе Корне (Франція, WTA 41) - Катерина Макарова (Росія, WTA 34).

Також на турнірі стартує ще одна представниця України Леся Цуренко, вона зіграє з 86 ракеткою світу британкою Хізер Уотсон. Орієнтовний початок матчу - 15.00.

Нагадаємо, Цуренко в четвертому колі Ролан Гаррос відмовилася продовжувати матч через травму.