ua ru
Вт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Свитолина победой начала турнир во Франции

Новина українською →
Сен-Мало, Вторник 02 мая 2023 13:58
Свитолина победой начала турнир во Франции Фото: Элина Свитолина стартовала в Сен-Мало с победы (facebook.com/CreditOneCharlestonOpen)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Элины Свитолиной в двух сетах завершился матч первого круга соревнований во французском Сен-Мало против Деспины Папамихаил из Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

L'Open 35 de Saint Malo, 1-й раунд

Свитолина – Папамихаил – 2:0 (7:5, 6:1)

Экс-первая ракетка Украины классно начала, поведя к середине стартовой партии 4:1 с двумя брейками. Впрочем, гречанка сумела вовремя прийти в себя и навязать Свитолиной нешуточную конкуренцию. Она сравняла счет (4:4) и сосредоточилась на своих подачах.

Этот подход едва не привел к тай-брейку. Однако в двенадцатом гейме титулованная украинка увеличила давление и с третьей попытки реализовала брейк-пойнт. В то же время это добытое очко позволило завершить сет в свою пользу за 70 минут.

Вторую партию Свитолина начала еще мощнее. В этот раз она отдала Папамихаил один гейм в середине сета. Украинская теннисистка повела 3:0 с брейком, а после небольшой паузы оформила и второй (5:1). Завершила же партию, а с ней и матч, Свитолина собственной подачей "под ноль".

Для нее эта победа стала лишь второй по возвращении в тур. Первый матч после перерыва в год украинка сыграла 3 апреля. Следующей соперницей Свитолиной станет бельгийка Исалин Бонавентюр.

К слову, ранее Федерация тенниса Украины призвала дисквалифицировать россиян за связи с ЦСКА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина
NEWS
В ВСУ о мечтах РФ захватить Бахмут до 9 мая: скоро установят рекорд Гиннесса по переносу дат
В ВСУ о мечтах РФ захватить Бахмут до 9 мая: скоро установят рекорд Гиннесса по переносу дат
DAILY
Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию