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Світоліна отримала суперницю на третє коло French Open: росіянка вже програвала їй фінал

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Париж, Четвер 01 червня 2023 10:52
Світоліна отримала суперницю на третє коло French Open: росіянка вже програвала їй фінал Фото: Еліна Світоліна проводить перший турнір "Великого шолома" після декрету (facebook.com/INTERNATIONAUXSTRASBOURG)
Автор: Антон Федорців

Принциповий поєдинок у рамках 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу чекатиме на українку Еліну Світоліну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Екс-перша ракетка України зустрінеться з російською тенісисткою Анною Блінковою. Матч запланований на 2 червня і розпочнеться не раніше 12:00 за київським часом.

Турнірні шляхи Світоліної та нейтральної росіянки перетиналися зовсім нещодавно. 27 травня вони розіграли трофей Гран-прі Страсбурга. Перемогу відсвяткувала українку, здолавши Блінкову в двох сетах (6:2, 6:3). Internationaux de Strasbourg – перший тріумф Світоліної після вагітності та народження доньки.

На "Ролан Гарросі-2023" українська тенісистка здолала два раунди. У першому колі вона вибила торішню півфіналістку Тревізан (6:2, 6:2), а в 1/32 фіналу здолала австралійку Хантер (2:6, 6:3, 6:1). Якщо Світоліна переможе Блінкову, то в четвертому раунді гратиме проти сильнішої в протистоянні Стернс – Касаткіна.

Тим часом чоловік українки Гаель Монфіс знявся з домашнього турніру "Великого шолома". Він подолав перший раунд чоловічих змагань, вигравши 4-годинний матч проти аргентинця Баеса. Утім, фізичні кондиції француза не дозволять вийти проти данця Руне в 1/32 фіналу.

До слова, раніше топ-росіянин Медвєдєв програв стартовий матч French Open бразильцю з другої сотні рейтингу ATP.

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