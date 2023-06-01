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Свитолина получила соперницу на третий круг French Open: россиянка уже проигрывала ей финал

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Париж, Четверг 01 июня 2023 10:52
Свитолина получила соперницу на третий круг French Open: россиянка уже проигрывала ей финал Фото: Элина Свитолина проводит первый турнир "Большого шлема" после декрета (facebook.com/INTERNATIONAUXSTRASBOURG)
Автор: Антон Федорцив

Принципиальный поединок в рамках 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису будет ждать украинку Элину Свитолину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Экс-первая ракетка Украины встретится с российской теннисисткой Анной Блинковой. Матч запланирован на 2 июня и начнется не раньше 12:00 по киевскому времени.

Турнирные пути Свитолиной и нейтральной россиянки пересекались совсем недавно. 27 мая они разыграли трофей Гран-при Страсбурга. Победу отпраздновала украинка, одолев Блинкову в двух сетах (6:2, 6:3). Internationaux de Strasbourg – первый триумф Свитолиной после беременности и рождения дочери.

На "Ролан Гарросе-2023" украинская теннисистка преодолела два раунда. В первом круге она выбила прошлогоднюю полуфиналистку Тревизан (6:2, 6:2), а в 1/32 финала одолела австралийку Хантер (2:6, 6:3, 6:1). Если Свитолина победит Блинкову, то в четвертом раунде будет играть против сильнейшей в противостоянии Стернс – Касаткина.

Тем временем супруг украинки Гаэль Монфис снялся с домашнего турнира "Большого шлема". Он преодолел первый раунд мужских соревнований, выиграв 4-часовой матч против аргентинца Баэса. Впрочем, физические кондиции француза не позволят выйти против датчанина Руне в 1/32 финала.

К слову, ранее топ-россиянин Медведев проиграл стартовый матч French Open бразильцу из второй сотни рейтинга ATP.

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