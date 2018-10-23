Світоліна здобула другу поспіль перемогу на Підсумковому турнірі в Сінгапурі

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/HKTennisOpen)

Світоліна здобула другу перемогу в Сінгапурі, очоливши групу

Перша ракетка України Еліна Світоліна 23 жовтня здобула свою другу поспіль перемогу на Підсумковому турнірі, який проходить в Сінгапурі, перегравши представницю Чехії Кароліну Плішкову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Isport.

Світоліна у трьох сетах у двогодинному протистоянні обіграла Плішкову 6:3, 2:6, 6:3.

У першому сеті Світоліна відіграла 6 брейк-пойнтів, але і сама лише з п'ятої спроби подала на гейм. Після цього був затяжний гейм на подачі Плішкової, в якому українка не реалізувала два брейк-пойнта. Потім Світоліна "під нуль" виграла свій гейм і зробила брейк, завдяки якому і виграла сет. У підсумку за сет Світоліна відіграла 8 брейк-пойнтів, тоді як Плішкова два з трьох.

У другому сеті тенісистки брали свої подачі, поки Плішкова не перехопила ініціативу і не виграла 4 гейми поспіль, з першої ж спроби подавши на сет. Пізніше Світоліна зробила два брейка і повела 4:0.

Як наголошується, незважаючи на те, що наступні свої дві подачі Світоліна програла, вона зробила ще два брейка і з третього разу реалізувала матч-пойнт.

В останньому турі вона зіграє з Каролін Возняцкі, яка обіграла Петру Квітову. Якщо Плішкова обіграє Квітову, а Світоліна програє Возняцкі в останньому турі, то дві півфіналістки між трьома тенісистками визначаться за додатковими показниками.

Нагадаємо, 11 жовтня Еліна Світоліна обіграла 125 номер у світовому рейтингу Нао Хибино на турнірі серії WTA International в Гонконзі. У чвертьфіналі турніру Світоліна зіграє проти китаянки Ван Цян, яка у своєму матчі другого кола у двох сетах обіграла американку Крістіну Макхейл. В попередньому колі перша "ракетка" України обіграла в двох сетах австралійку Присципу Хон з рахунком 6:2, 6:3.