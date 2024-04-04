Світоліна обіграла колишню росіянку на старті Charleston Open

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Charleston Open, 2-й раунд, жінки

Світоліна – Севілл – 2:0 (6:2, 6:4)

Цікаво на корті стало з перших розіграшів. Із п'яти стартових геймів чотири завершилися перемогою тенісистки, яка приймала подачі. Щоправда, рівності не вийшло – Світоліна оформила три брейки проти одного в суперниці.

Зрештою, вітчизняна тенісистка після другої програної подачі вкотре взяла пункт, коли подавала Севілл, і отримала шанс завершити сет у восьмому геймі. Цього разу перша ракетка України холоднокровно зіграла на власній подачі та з першої спроби реалізувала сетбол.

Друга партія видалася спокійнішою. Хоча Світоліна швидко повела 2:0 з черговим брейком, але далі австралійська тенісистка зуміла стабілізувати гру. У середині сету навіть змогла взяти подачу українки, але тут же віддала їй очко на власній. Утім, продовжила йти поруч із опоненткою.

Проте, Світоліна на цей момент уже здобула стратегічну перевагу. Отже, їй було достатньо зосередитися на власних подачах. Із цим завданням українка впоралася і ззовні легко закрила сет, а з ним і матч. У наступному раунді Світоліна зустрінеться з переможницею протистояння француженки Варвари Грачової та Елізе Мертенс із Бельгії.