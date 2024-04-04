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Свитолина обыграла бывшую россиянку на старте Charleston Open

Чарльстон, Четверг 04 апреля 2024 21:40
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Свитолина обыграла бывшую россиянку на старте Charleston Open Фото: Элина Свитолина победоносно стартовала на грунтовом турнире (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла австралийку российского происхождения Дарью Сэвилл в 1/16 финала соревнований в Южной Каролине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Charleston Open, 2-й раунд, женщины

Свитолина – Сэвилл – 2:0 (6:2, 6:4)

Интересно на корте стало из первых розыгрышей. Из пяти стартовых геймов четыре завершились победой принимавшей подачи теннисистки. Правда, равенства не получилось – Свитолина оформила три брейка против одного у соперницы.

В конце концов, отечественная теннисистка после второй проигранной подачи в очередной раз взяла пункт, когда подавала Сэвилл, и получила шанс завершить сет в восьмом гейме. В этот раз первая ракетка Украины хладнокровно сыграла на собственной подаче и с первой попытки реализовала сетбол.

Вторая партия показалась более спокойной. Хотя Свитолина быстро повела 2:0 с очередным брейком, но дальше австралийская теннисистка сумела стабилизировать игру. В середине сета даже смогла взять подачу украинки, но тут же отдала ей очко на собственной. Впрочем, продолжила идти рядом с оппонентом.

Однако Свитолина к этому моменту уже получила стратегическое преимущество. Следовательно, ей было достаточно сосредоточиться на своих подачах. С этой задачей украинка справилась и внешне легко закрыла сет, а с ним и матч. В следующем раунде Свитолина встретится с победительницей противостояния француженки Варвары Грачевой и Элизе Мертенс из Бельгии.

К слову, ранее Калинина в двух сетах обыграла Возняцки во втором круге Charleston Open.

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Теннис Элина Свитолина
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