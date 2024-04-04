Свитолина обыграла бывшую россиянку на старте Charleston Open

Charleston Open, 2-й раунд, женщины

Свитолина – Сэвилл – 2:0 (6:2, 6:4)

Интересно на корте стало из первых розыгрышей. Из пяти стартовых геймов четыре завершились победой принимавшей подачи теннисистки. Правда, равенства не получилось – Свитолина оформила три брейка против одного у соперницы.

В конце концов, отечественная теннисистка после второй проигранной подачи в очередной раз взяла пункт, когда подавала Сэвилл, и получила шанс завершить сет в восьмом гейме. В этот раз первая ракетка Украины хладнокровно сыграла на собственной подаче и с первой попытки реализовала сетбол.

Вторая партия показалась более спокойной. Хотя Свитолина быстро повела 2:0 с очередным брейком, но дальше австралийская теннисистка сумела стабилизировать игру. В середине сета даже смогла взять подачу украинки, но тут же отдала ей очко на собственной. Впрочем, продолжила идти рядом с оппонентом.

Однако Свитолина к этому моменту уже получила стратегическое преимущество. Следовательно, ей было достаточно сосредоточиться на своих подачах. С этой задачей украинка справилась и внешне легко закрыла сет, а с ним и матч. В следующем раунде Свитолина встретится с победительницей противостояния француженки Варвары Грачевой и Элизе Мертенс из Бельгии.