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Світоліна легкою перемогою стартувала на "Ролан Гарросі-2023"

Фото: Еліна Світоліна не помітила спротив Мартіни Тревізан (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Надупевненою перемогою для українки Еліни Світоліної розпочався цьогорічний розіграш Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/64 фіналу, жінки

Світоліна – Тревізан – 2:0 (6:2, 6:2)

Екс-перша ракетка України в двох сетах здолала Мартіну Тревізан. Італійка в дебюті намагалася не відставати від Світоліної. Принаймні до середини стартової партії опонентки вправно набирали очки на власних подачах.

Злам настав у шостому геймі. Українська тенісистка з першої спроби реалізувала брейк-пойнт, а потім у затяжному розіграші не дозволила суперниці оформити зворотний. Розчарована Тревізан тут же вдруге віддала власну подачу та програла сет за 36 хвилин.

Ще легше склалася для Світоліної друга партія. За якихось 15 хвилин українка вже впевнено вела 3:0. Італійська тенісистка спробувала огризнутися, але її запалу вистачило лише на два гейми в середині сету. Більше розгулятися Тревізан колишня третя ракетка світу не дала.

Світоліна на класі дотиснула опонентку та першою з українок вийшла до другого кола змагань. Там її суперницею буде австралійка Сторм Хантер. Вона перемогла в кваліфікації, а в першому раунді несподівано вибила іспанку Паррісас-Діас (4:6, 6:2, 6:4).

До слова, раніше Костюк прокоментувала освистування фанатами за відмову потиснути руку Сабаленко.

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