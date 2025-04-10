Світоліна, Костюк та інші проти суперниць без зірок: Україна зіграє за вихід у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча тенісна збірна України 11-12 квітня зіграє у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Її суперницями стануть національні команди Польщі та Швейцарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію тенісу України.
Поєдинки групи Е пройдуть на критих ґрунтових кортах спортивного комплексу Radomskie Centrum Sportu в польському місті Радом.
Збірна України під керівництвом капітана (тренера) Іллі Марченка заявила на турнір найсильніших виконавець. В одиночних матчах зіграють дві перші ракетки національного рейтингу – Еліна Світоліна та Марта Костюк. У парі – найкращий вітчизняний дует Людмила та Надія Кіченок. Також у команді Катаріна Завацька – в статусі запасної.
Очікувалося, що протистояти доведеться лідеркам збірних суперниць: зокрема, Ізі Свьонтек з Польщі та Белінді Бенчіч зі Швейцарії. Але найкращі тенісистки цих країн відмовились від виступу в національних командах.
Спочатку "самовідвід" взяла лідер польської команди – Свьонтек. Друга ракетка світу на особистій сторінці в Instagram написала, що хоче приділити більше уваги собі та підготовці до наступних матчів.
А згодом стало відомо, що за збірну господарок не зіграє й друга в національному рейтингу – Магдалена Фрех. 28-ма тенісистка світу отримала травму зап'ястя.
Головну свою зірку втратила і Швейцарія. Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Белінда Бенчіч. в кінці минулого року повернулася у великий теніс після народження дитини. Зараз вона посідає 42-ге місце у світовому рейтингу. Бенчіч, як і Свьонтек вирішила взяти невеликий відпочинок.
Остаточні заявки команд мають такий вигляд.
Україна
Польща
Швейцарія
Сезон-2025 – перший, де боротьба за вихід у фінальний раунд відбувається у форматі групового етапу. До фіналу потраплять шість переможців кваліфікаційних груп, які приєднаються до господарів змагань – Китаю, а також чинних чемпіонок – збірної Італії.
Україна потрапила в групу Е разом з командами Польщі та Швейцарії. У разі перемоги в групі наша збірна вперше в історії вийде до фінального раунду Кубка Біллі Джин Кінг. Фінал пройде у вересні в китайському Шеньчжені.
Матчі збірної України:
Ігри "синьо-жовтих" на власних ОТТ-платформі, YouTube та ТБ-каналах транслюватиме Setanta Sports.