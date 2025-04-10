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Світоліна, Костюк та інші проти суперниць без зірок: Україна зіграє за вихід у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Радом, Четвер 10 квітня 2025 19:53
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Світоліна, Костюк та інші проти суперниць без зірок: Україна зіграє за вихід у фінал Кубка Біллі Джин Кінг Фото: Жіноча збірна України з тенісу (ФТУ)
Автор: Андрій Костенко

Жіноча тенісна збірна України 11-12 квітня зіграє у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Її суперницями стануть національні команди Польщі та Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію тенісу України.

Поєдинки групи Е пройдуть на критих ґрунтових кортах спортивного комплексу Radomskie Centrum Sportu в польському місті Радом.

Збірна України під керівництвом капітана (тренера) Іллі Марченка заявила на турнір найсильніших виконавець. В одиночних матчах зіграють дві перші ракетки національного рейтингу – Еліна Світоліна та Марта Костюк. У парі – найкращий вітчизняний дует Людмила та Надія Кіченок. Також у команді Катаріна Завацька – в статусі запасної.

Очікувалося, що протистояти доведеться лідеркам збірних суперниць: зокрема, Ізі Свьонтек з Польщі та Белінді Бенчіч зі Швейцарії. Але найкращі тенісистки цих країн відмовились від виступу в національних командах.

Спочатку "самовідвід" взяла лідер польської команди – Свьонтек. Друга ракетка світу на особистій сторінці в Instagram написала, що хоче приділити більше уваги собі та підготовці до наступних матчів.

А згодом стало відомо, що за збірну господарок не зіграє й друга в національному рейтингу – Магдалена Фрех. 28-ма тенісистка світу отримала травму зап'ястя.

Головну свою зірку втратила і Швейцарія. Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Белінда Бенчіч. в кінці минулого року повернулася у великий теніс після народження дитини. Зараз вона посідає 42-ге місце у світовому рейтингу. Бенчіч, як і Свьонтек вирішила взяти невеликий відпочинок.

Остаточні заявки команд мають такий вигляд.

Україна

  • Еліна Світоліна (№18 світового рейтингу)
  • Марта Костюк (№25)
  • Катарина Завацька (№263)
  • Людмила Кіченок (№9 у парному рейтингу)
  • Надія Кіченок (№49 у парному рейтингу)

Польща

  • Магда Лінетт (№30)
  • Майя Хвалінська (№121)
  • Катаржина Кава (№156)
  • Мартіна Кубка (№361)

Швейцарія

  • Вікторія Голубіч (№93)
  • Джил Тейхман (№96)
  • Селін Найєф (№178)
  • Сюзан Бандеччі (№189)

Кваліфікація Кубка Біллі Джин Кінг: що відомо

Сезон-2025 – перший, де боротьба за вихід у фінальний раунд відбувається у форматі групового етапу. До фіналу потраплять шість переможців кваліфікаційних груп, які приєднаються до господарів змагань – Китаю, а також чинних чемпіонок – збірної Італії.

Україна потрапила в групу Е разом з командами Польщі та Швейцарії. У разі перемоги в групі наша збірна вперше в історії вийде до фінального раунду Кубка Біллі Джин Кінг. Фінал пройде у вересні в китайському Шеньчжені.

Матчі збірної України:

  • 11 квітня, 16:00, Польща – Україна
  • 12 квітня, 16:00, Швейцарія – Україна

Ігри "синьо-жовтих" на власних ОТТ-платформі, YouTube та ТБ-каналах транслюватиме Setanta Sports.

До слова, українського форварда Артема Довбика визнали найкращим футболістом італійської Серії А у березні.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Збірна України
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