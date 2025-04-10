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Свитолина, Костюк и другие против соперниц без звезд: Украина сыграет за выход в финал Кубка Билли Джин Кинг

Радом, Четверг 10 апреля 2025 19:53
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Свитолина, Костюк и другие против соперниц без звезд: Украина сыграет за выход в финал Кубка Билли Джин Кинг Фото: Женская сборная Украины по теннису (ФТУ)
Автор: Андрей Костенко

Женская теннисная сборная Украины 11-12 апреля сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Ее соперницами станут национальные команды Польши и Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Поединки группы Е пройдут на крытых грунтовых кортах спортивного комплекса Radomskie Centrum Sportu в польском городе Радом.

Сборная Украины под руководством капитана (тренера) Ильи Марченко заявила на турнир сильнейших исполнительниц. В одиночных матчах сыграют две первые ракетки национального рейтинга - Элина Свитолина и Марта Костюк. В паре - лучший отечественный дуэт Людмила и Надежда Киченок. Также в команде Катарина Завацкая - в статусе запасной.

Ожидалось, что противостоять придется лидерам сборных соперниц: в частности, Иге Свёнтек из Польши и Белинде Бенчич из Швейцарии. Но лучшие теннисистки этих стран отказались от выступления в национальных командах.

Сначала "самоотвод" взяла лидер польской команды - Свёнтек. Вторая ракетка мира на личной странице в Instagram написала, что хочет уделить больше внимания себе и подготовке к следующим матчам.

А потом стало известно, что за сборную хозяек не сыграет и вторая в национальном рейтинге - Магдалена Фрех. 28-я теннисистка мира получила травму запястья.

Главную свою звезду потеряла и Швейцария. Олимпийская чемпионка Токио-2020 Белинда Бенчич. в конце прошлого года вернулась в большой теннис после рождения ребенка. Сейчас она занимает 42-е место в мировом рейтинге. Бенчич, как и Свёнтек решила взять небольшой отдых.

Окончательные заявки команд выглядят следующим образом.

Украина

  • Элина Свитолина (№18 мирового рейтинга)
  • Марта Костюк (№25)
  • Катарина Завацкая (№263)
  • Людмила Киченок (№9 в парном рейтинге)
  • Надежда Киченок (№49 в парном рейтинге)

Польша

  • Магда Линетт (№30)
  • Майя Хвалинская (№121)
  • Катаржина Кава (№156)
  • Мартина Кубка (№361)

Швейцария

  • Виктория Голубич (№93)
  • Джил Тейхман (№96)
  • Селин Найеф (№178)
  • Сюзан Бандеччи (№189)

Квалификация Кубка Билли Джин Кинг: что известно

Сезон-2025 - первый, где борьба за выход в финальный раунд проходит в формате группового этапа. В финал попадут шесть победителей квалификационных групп, которые присоединятся к хозяевам соревнований - Китаю, а также действующим чемпионкам - сборной Италии.

Украина попала в группу Е вместе с командами Польши и Швейцарии. В случае победы в группе наша сборная впервые в истории выйдет в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг. Финал пройдет в сентябре в китайском Шэньчжэне.

Матчи сборной Украины:

  • 11 апреля, 16:00, Польша - Украина
  • 12 апреля, 16:00, Швейцария - Украина

Игры "сине-желтых" на собственных ОТТ-платформе, YouTube и ТВ-каналах будет транслировать Setanta Sports.

К слову, украинского форварда Артема Довбика признали лучшим футболистом итальянской Серии А в марте.

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Сборная Украины
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