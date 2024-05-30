Світоліна на класі переграла господарку кортів на "Ролан Гарросі"

Roland Garros, 2-й раунд, жінки

Світоліна – Паррі – 2:0 (6:4, 7:6)

Опонентки розпочали з обміну брейками. Далі на певний час Світоліна та Паррі зосередилися на власних подачах. Ключовим став сьомий гейм, у якому представниця України з першої спроби оформила брейк-пойнт.

Набране на подачі французької тенісистки очко надало українці стратегічну перевагу. Нею Світоліна зуміла скористатися через два гейми. На власній подачі перша ракетка України з другої спроби реалізувала сетбол.

У другій партії Світоліна стартувала активніше. З одним брейком вона до середини сету вже вела 3:1. Далі суперниці обмінялися взятими подачами одна одної. А в десятому геймі українка не змогла дотиснути Паррі, тож та зуміла повернутися в гру та влаштувала тай-брейк. Але там досвідченіша Світоліна легко взяла гору.

У наступному колі українська тенісистка зустрінеться з переможницею протистояння румунки Ани Богдан і нейтральної росіянки Анастасії Павлюченкової. Вони зіграють 30 травня ввечері, якщо дозволять погодні умови. Попередня дата 3-го раунду – 31 травня.