Свитолина и Калинина показали стабильность, падение Костюк: свежий рейтинг теннисисток
Украинская теннисистка Элина Свитолина осталась национальной первой ракеткой в обновленной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Титулованная украинка осталась на 26-й строчке рейтинга. Рядом с ней и соотечественница Ангелина Калинина (28-е место).
Зато Марта Костюк за неделю потеряла пять позиций. Молодая киевлянка набрала 1310 рейтинговых баллов, что позволило ей оказаться только на 37-й строчке. Потеряла три места и опытная Леся Цуренко. Теперь она идет на 45-й позиции.
Удержалась в первой сотне классификации Екатерина Байндль. Украинка поднялась вверх на две ступени. Минимальный прогресс (+1 позиция) продемонстрировала Даяна Ястремская. Одесситка остается на пути к возвращению в топ-100. Сейчас она оказалась на 111-м месте.
Первая и вторая ракетки мира – полька Ига Свентек и белоруска Арина Соболенк – синхронно вылетели в 1/2 финала Цинциннати, поэтому остались на своих позициях. Третьей в рейтинге идет Джессика Пегула из США. Победительница Cincinnati Open Кори Гауфф поднялась на 6-е место.
К слову, накануне Джокович одолел Алькараса в финале "Мастерса" в Огайо.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.