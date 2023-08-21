ua en ru
Пн, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Свитолина и Калинина показали стабильность, падение Костюк: свежий рейтинг теннисисток

Новина українською →
Киев, Понедельник 21 августа 2023 10:17
Свитолина и Калинина показали стабильность, падение Костюк: свежий рейтинг теннисисток Фото: Элина Свитолина сохранила статус первой ракетки Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина осталась национальной первой ракеткой в обновленной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Титулованная украинка осталась на 26-й строчке рейтинга. Рядом с ней и соотечественница Ангелина Калинина (28-е место).

Зато Марта Костюк за неделю потеряла пять позиций. Молодая киевлянка набрала 1310 рейтинговых баллов, что позволило ей оказаться только на 37-й строчке. Потеряла три места и опытная Леся Цуренко. Теперь она идет на 45-й позиции.

Удержалась в первой сотне классификации Екатерина Байндль. Украинка поднялась вверх на две ступени. Минимальный прогресс (+1 позиция) продемонстрировала Даяна Ястремская. Одесситка остается на пути к возвращению в топ-100. Сейчас она оказалась на 111-м месте.

Первая и вторая ракетки мира – полька Ига Свентек и белоруска Арина Соболенк – синхронно вылетели в 1/2 финала Цинциннати, поэтому остались на своих позициях. Третьей в рейтинге идет Джессика Пегула из США. Победительница Cincinnati Open Кори Гауфф поднялась на 6-е место.

Свитолина и Калинина показали стабильность, падение Костюк: свежий рейтинг теннисисток

К слову, накануне Джокович одолел Алькараса в финале "Мастерса" в Огайо.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марта Костюк Теннис Элина Свитолина
NEWS
ВСУ на прошлой неделе освободили еще 3 кв. км вокруг Бахмута, - Маляр
ВСУ на прошлой неделе освободили еще 3 кв. км вокруг Бахмута, - Маляр
DAILY
Почему на Западе не верят в успех летнего наступления ВСУ и чего ждать от событий на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Почему на Западе не верят в успех летнего наступления ВСУ и чего ждать от событий на фронте