Свитолина в 1/4 финала "Грэнд Слэмов": любимый French Open и конец проклятия на Уимблдоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинальном поединке Уимблдонского турнира 2023 года встретится с первой ракеткой мира Игой Свентек.

Кратко о предыдущих 8-ми выходах самой титулованной украинки в истории в финальные стадии турниров серии "Грэнд Слэм" – в материале РБК-Украина .

Свитолина появилась в женском туре в 2010 году. Год спустя она впервые сыграла на мэйджорах, но проиграла в первом же раунде квалификации French Open.

Первый заметный успех отечественной теннисистки случился в 2015 году. На том же "Ролан Гарросе" Свитолина уже была сеянной, получив 19-й номер. По пути в четвертьфинал украинка прошла бельгийку Викмайер, казашку Путинцеву, немку Бек и хозяйку соревнований Корне.

Соперницей в 1/4 финала стала триумфатор Открытого чемпионата Франции-2008 Ана Иванович. Именитая сербка уже двигалась по нисходящей и в следующем сезоне вообще навсегда зачехлит ракетку. Впрочем, Свитолина с вызовом 7-й сеянной на турнире не справилась, уступив в двух сетах (3:6, 2:6).

Новые подвиги украинской теннисистки свершились в 2017 году. На любимом French Open Свитолина в этот раз получила 5-й номер посева. В своей части сетки она поочередно выбила казашку Шведову, болгарку Пиронкову, полячку Линетт и хорватку Мартич.

Фото: Элина Свитолина лучше всего чувствует себя на French Open (Getty Images)

Оппоненткой украинки в четвертьфинале стала Симона Халеп. Румынка уступила в первом сете (3:6), но взяла реванш на тай-брейке второго (7:6). От третьей партии болельщики ждали грандиозного сражения, но не сложилось – Свитолина проиграла всухую (0:6) и покинула турнир.

Следующие два памятных в карьере отечественной теннисистки выступления были на Australian Open. В 2018 году в Мельбурне ей удалось дойти до четвертьфинальной стадии первого мэйджора года, одолев сербку Йорович, чешку Синякову, юную соотечественницу Костюк и чешку Аллертову. Но в 1/4 финала не сложилось против бельгийки Элиз Мертенс (4:6, 0:6).

Через год Свитолина снова оказалась в четвертьфинале. К этой стадии украинка подошла с уверенными победами над швейцаркой Голубич, словачкой Кужмовой, китаянкой Чжан и американкой Киз. Но в 1/4 финала соперницей отечественной звезды стала Наоми Осака. Японка внешне хладнокровно обыграла Свитолину (6:4, 6:1) и в итоге завоевала трофей Australian Open.

Только на Уимблдоне-2019 украинская теннисистка сняла четвертьфинальное проклятие. После побед над австралийкой Гавриловой, россиянкой Гаспарян, гречанкой Саккари и старой знакомой Мартич из Хорватии ее в четвертьфинале соревнований ждала Каролина Мухова из Чехии.

Фото: Элина Свитолина в 2019 году трижды выходила в четвертьфинал мэйджоров (Getty Images)

Свитолина разобралась с сопротивлением соперницы в двух сетах (7:5, 6:4). Но в полуфинале ее ждала неудобная соперница – Халеп. Румынка и в этот раз внешне легко разобралась с украинкой (6:1, 6:3). Чтобы понять тогдашний уровень уроженки Констанцы, достаточно вспомнить, что в финале она победила саму Серену Уильямс.

На US Open-2019 Свитолина в третий раз в течение года добралась до "чемпионских раундов". В своей части сетки украинка разобралась с тремя представительницами США – Озугве, Винус Уильямс и Киз, а также с одесситкой Ястремской. Не смогла остановить Свитолину и британка Йоханна Конта, уступив в 1/4 финала (4:6, 4:6).

В полуфинале титулованную отечественную теннисистку ждала Серена Уильямс. Младшая из легендарных сестер воспользовалась возможностью отомстить за Винус. Она довольно быстро разобралась со Свитолиной (3:6, 1:6) и прошла в финал. Правда, там уступила канадке Андрееску.

В 2020 году наша теннисистка записала в свой актив только French Open. В третьей секции основной сетки Свитолина выбила россиянку Грачеву, мексиканку Сарасуа, россиянку Александрову и хозяйку кортов Гарсию. Казалось, украинке гарантирован минимум полуфинал.

Но собирать вещи домой пришлось после четвертьфинала. Соперницей Свитолиной стала сенсация турнира – аргентинка с украинскими корнями Надя Подороска. Она прошла сито квалификации, сняла скальпы с Путинцевой и чешки Крейчиковой. Не справилась с Подороской и украинка. Свитолина проиграла в двух сетах (2:6, 4:6), а аргентинка вылетела от Свентек в 1/2 финала.

Фото: Элина Свитолина в апреле возобновила карьеру после декрета (Getty Images)

Новый импульс карьера отечественной теннисистки получила после рождения дочери осенью прошлого года. В тур Свитолина вернулась весной, а первым мэйджором стал "Ролан Гаррос". Украинка сразу же дошла до четвертьфинала. По пути туда она одолела итальянку Тревизан, австралийку Хантер, россиянок Блинкову и Касаткину.

Четвертьфинальный поединок против Арины Соболенко из Беларуси обернулся скандалом. Нет, в игре все было хорошо, хотя украинка и уступила в двух сетах (4:6, 4:6). А вот после поединка поклонница режима Лукашенко устроила дешевую провокацию, разыграв удивление традиционного для украинских теннисисток отказа от рукопожатий с представительницами агрессора и ее союзника.

Новым испытанием для Свиолиной станет встреча с Игой Свентек. Поединок 1/4 финала Уимблдона этого года против польки состоится 11 июля и начнется не ранее 15:30. Трансляция доступна на Setanta Sports.