У четвер, 12 листопада, у частині областей України діятимуть графіки відключень електроенергії, але кількість черг для побутових споживачів зменшиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
Протягом доби на українців чекають планові відключення електроенергії:
У компанії нагадали, що обмеження запроваджують через наслідки ворожих атак на енергосистему.
"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - нагадали в "Укренерго".
Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання та мереж для якомога швидшого повернення світла у домівки українців.
Нагадаємо, енергетики ДТЕК розповіли, чому дуже часто електроенергія зникає одразу після включення за графіками, і що необхідно робити, щоб запобігти цьому.