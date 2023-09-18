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У світі зростає дефіцит дизельного палива, - Bloomberg

Фото: дефіцит на дизель зростає у світі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Світові нафтопереробні заводи не можуть виробляти достатньо дизельного палива, що відкриває новий виток інфляції та позбавляє світову економіку пального, яке живить як промисловість так і транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У той час як ф’ючерси на нафту стрімко зростають - у п’ятницю вони були трохи нижче 95 доларів за барель, ціни на дизель в США підскочили вище 140 доларів, що є найбільшим показником за всю історію для цієї пори року. Європейський еквівалент з літа злетів на 60%.

"Ми ризикуємо спостерігати триваючу напруженість на ринку, особливо для дистилятів, у зимові місяці", - заявив керівник відділу ринку нафти Міжнародного енергетичного агентства Торіл Босоні маючи на увазі дизель. 

Зазначається, що ситуація є складною в тому числі й через сильну спеку в Північній півкулі цього літа, яка змусила багато заводів працювати повільніше, ніж зазвичай.

Видання ствердждує, що ситуація може погіршитись, оскільки Саудівська Аравія та Росія зменшили видобуток сирої нафти, яка багата на дизель.

Ціни на дизель в Україні

З 1 липня в Україні зросли податки на пальне. Це призвело до зростання цін на бензин на 10-12 гривень, на дизельне пальне - на 8-10 гривень. Основним фактором, який впливатиме на ціну палива в Україні цієї осені, будуть світові ціни на нафту. У разі подорожчання нафти до 90 доларів бензин може коштувати 60 гривень за літр.

 

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