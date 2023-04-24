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У світі різко зросли військові видатки: які країни витрачають найбільше

Фото: у світі значно збільшились військові витрати (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну призвело до зростання військових видатків у багатьох країнах. Загальний обсяг витрат на військові потреби у світі досяг рекордної суми 2,24 трильйона доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SIPRI.

Загальний обсяг військових витрат у світі зростає восьмий рік поспіль. У лютому 2022 року, після нападу Росії на Україну кілька країн Європи різко збільшили свої військові бюджети, зокрема: Фінляндія (+36%), Литва (+27%), Швеція (+12%) та Польща (+11%). Данія, оголосила про плани послідовного збільшення витрат на оборону протягом найближчого десятиліття.

У Великобританії витрати на оборону досягли 68,5 млрд доларів. За даними Стокгольмського міжнародного інституту це зростання багато в чому зумовлене великою військовою допомогою Лондона Україні, яка склала 2,5 млрд. доларів або 3,6% військових витрат країни.

Військові витрати Німеччини 2022 року зросли на 2,3% до 55,8 млрд доларів. Після початку російської агресії проти України Німеччина створила позабюджетний фонд у розмірі 105 мільярдів доларів, які будуть використані для переозброєння бундесверу.

Сполучені Штати, як і раніше, з великим відривом лідирують у світі за обсягом військових витрат. Минулого року вони становили 877 млрд доларів - 39% від загальних світових показників. Це зростання багато в чому було зумовлене безпрецедентним рівнем військової допомоги, яку Вашингтон надав Україні.

Китай залишається другою у світі країною за величиною військових витрат, у 2022 році вони досягли близько 292 млрд доларів. Військовий бюджет КНР зростає 28 років поспіль.

У списку країн з найбільшими військовими бюджетами свої місця також зайняли Індія та Саудівська Аравія. Індія витратила на армію 81,4 млрд доларів, через зростання напруженості на кордонах країни з Пакистаном і КНР. Військові витрати Саудівської Аравії минулого року зросли на 16% і сягнули 75 млрд доларів. Вони становили 7,4% ВВП країни.

Боротьба з російською агресією призвела до того, що в Україні відбувся найвищий річний приріст військових витрат, колись зафіксований SIPRI. У 2022 році обсяг фінансування оборонної галузі в країні досяг 44 млрд. доларів, збільшившись на 640%. Військові витрати України становлять до 34% ВВП.

Раніше ми писали, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник повідомив, що Україні потрібно в 10 разів більше допомоги, щоб зупинити агресію РФ цього року.

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