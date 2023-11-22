У світі - одяг, а в Україні - павербанки. Тренди "Чорної п'ятниці" з "відбитком війни"

"Чорна п'ятниця" в Україні стартує цього тижня. Бренди, магазини та самі українці підготувалися до розпродажів. Але війна наклала свій відбиток на цьогорічний період знижок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт партнерської мережі Admitad Україна.

Компанія проаналізувала онлайн-продажі під час Black Friday минулого року та оцінила тренди на 2023 рік. Так, у 2022 році загалом у світі продажі зросли від 2% до 15%.

За даними Admitad Україна, за тиждень розпродажів покупці в Україні збільшили свої замовлення на 57%, а витрати - на 22% порівняно зі "звичайним" періодом. Цього разу прогнозується, що загальна кількість онлайн-покупок в Україні зросте щонайменше на 7%, а бренди розраховують на стрибок продажів до 60%.

Які тренди у світі та серед українців

Минулого року у світі найпопулярнішими товарами на "Чорну п'ятницю" були одяг, аксесуари, взуття та годинники. Наступну сходинку зайняли дім та сад, третю - електроніка, смартфони.

Але українські покупці сильно відрізнялися за типами популярних товарів від світових трендів. Війна наклала свій відбиток на потреби українців.

Так, лідером продажів минулого року була електроніка, зокрема, павербанки, зарядні пристрої, побутова техніка, обігрівачі. На ці товари припало аж 32% всіх продажів.

Далі йдуть товари з категорії "Лампи та освітлення" з 15,2% (у листопаді 2022 року вже почалися відключення світла через російські обстріли). На товари для дому та саду припало 14,9% продажів.

Лише на четвертій сходинці з 10,5% продажів опинилися одяг, взуття та аксесуари. Ще менше українці купували автозапчастини та інструменти.

На думку аналітиків, вказані товари не втратять популярності і цьогорічної "Чорної п'ятниці". Деякі категорії будуть більш популярними:

засоби особистої гігієни та фармацевтика +85%;

автозапчастини +69%;

побутова техніка та електроніка +32%;

одяг, взуття, аксесуари +29%;

електроніка +25%.

"Чорна п'ятниця" в Україні

Традиційно наприкінці осені усі чекають на "Чорну п’ятницю" або Black Friday, щоб придбати товари з великими знижками. Цього року вона припадає на 24 листопада. Але знижки у деяких магазинах діятимуть не лише у п'ятницю. Розпродаж триватиме щонайменше кілька днів.

Що не варто купувати на Чорну п'ятницю у 2023 році - читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).