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В мире - одежда, а в Украине - павербанки. Тренды "Черной пятницы" с "отпечатком войны"

Украина, Среда 22 ноября 2023 12:59
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В мире - одежда, а в Украине - павербанки. Тренды "Черной пятницы" с "отпечатком войны" Фото: стало известно, что больше всего покупают украинцы на "Черную пятницу" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

"Черная пятница" в Украине стартует на этой неделе. Бренды, магазины и сами украинцы подготовились к распродажам. Но война наложила свой отпечаток на нынешний период скидок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет партнерской сети Admitad Украина.

Компания проанализировала онлайн-продажи во время Black Friday в прошлом году и оценила тренды на 2023 год. Так, в 2022 году в целом в мире продажи выросли от 2% до 15%.

По данным Admitad Украина, за неделю распродаж покупатели в Украине увеличили свои заказы на 57%, а расходы - на 22% по сравнению с "обычным" периодом. В этот раз прогнозируется, что общее количество онлайн-покупок в Украине вырастет по меньшей мере на 7%, а бренды рассчитывают на скачок продаж до 60%.

Какие тренды в мире и среди украинцев

В прошлом году в мире самыми популярными товарами на "Черную пятницу" были одежда, аксессуары, обувь и часы. Следующую строчку заняли дом и сад, третью - электроника, смартфоны.

Но украинские покупатели сильно отличались по типам популярных товаров от мировых трендов. Война наложила отпечаток на нужды украинцев.

Так, лидером продаж в прошлом году была электроника, в частности, павербанки, зарядные устройства, бытовая техника, обогреватели. На эти товары пришлось 32% всех продаж.

Далее следуют товары из категории "Лампы и освещение" с 15,2% (в ноябре 2022 года уже начались отключения света из-за российских обстрелов). На товары для дома и сада пришлось 14,9% продаж.

Только на четвертой строчке с 10,5% продаж оказались одежда, обувь и аксессуары. Еще меньше украинцы покупали автозапчасти и инструменты.

По мнению аналитиков, указанные товары не лишатся популярности и эту "Черную пятницу". Некоторые категории будут более популярны:

  • средства личной гигиены и фармацевтика +85%;
  • автозапчасти +69%;
  • бытовая техника и электроника +32%;
  • одежда, обувь, аксессуары +29%;
  • электроника +25%.

"Черная пятница" в Украине

Традиционно в конце осени все ждут "Черную пятницу" или Black Friday, чтобы приобрести товары с большими скидками. В этом году она выпадает на 24 ноября. Но скидки в некоторых магазинах будут действовать не только в пятницу. Распродажа будет длиться как минимум несколько дней.

Что не стоит покупать на Черную пятницу в 2023 году - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

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