Світ переживає першу по-справжньому глобальну енергетичну кризу, - МЕА

За його словами, недавнє рішення ОПЕК+ скоротити видобуток на 2 млн барелів на добу є "ризикованим", оскільки МЕА вважає, що зростання попиту цього року становитиме близько 2 млн барелів на добу.

"Це особливо ризиковано, оскільки кілька економік у всьому світі перебувають на межі рецесії, якщо ми говоримо про глобальну рецесію... Я вважаю це рішення справді невдалим", - сказав він.

Стрімке зростання світових цін на ряд джерел енергії, включаючи нафту, природний газ і вугілля, вдаряє по споживачам, тоді як вони вже мають справу зі зростанням цін на продукти харчування та послуги. Високі ціни та можливість нормування потенційно небезпечні для європейських споживачів, які готуються до зими у Північній півкулі.

За словами Біроля, Європа може пережити цієї зими, якщо погода залишиться м'якою.

"Якщо у нас не буде екстремально холодної та довгої зими, якщо не буде жодних сюрпризів у плані того, що ми бачили, наприклад, вибуху газопроводу "Північний потік", Європа має пережити цю зиму з деякими економічними та соціальними труднощами", - додав він. .

Очікується, що споживання нафти зросте на 1,7 млн барелів на добу у 2023 році, тому світові, як і раніше, буде потрібна російська нафта для задоволення попиту, сказав Біроль.

Країни G7 запропонували механізм, який дозволив би країнам, що розвиваються, купувати російську нафту, але за нижчими цінами, щоб обмежити доходи Москви після початку війни проти України.

Біроль сказав, що у схемі ще багато деталей, які потрібно згладити, і вона вимагатиме участі великих країн-імпортерів нафти.

Минулого тижня представник міністерства фінансів США повідомив, що від 80% до 90% російської нафти, як і раніше, виходитиме за рамки механізму обмеження цін, якщо Москва спробує обійти його.

"Я думаю, що це добре, тому що поки світові все ще потрібна російська нафта для надходження на ринок. 80%-90% - це хороший рівень для задоволення попиту", - сказав Біроль.

Він додав, що незважаючи на те, що, як і раніше, існує величезний обсяг стратегічних запасів нафти, які можуть бути задіяні під час перебоїв з поставками, ще один випуск наразі не стоїть на порядку денному.

За словами Біроля, багато країн Європи та інших регіонів прискорюють встановлення відновлюваних потужностей, скорочуючи процеси видачі дозволів та ліцензій для заміни російського газу.