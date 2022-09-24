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Світ ніколи не визнає легітимності "референдумів" на окупованих територіях, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Цивілізований світ ніколи не визнає легітимності так званих "референдумів", які влаштувала Росія на окупованих українських територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Facebook.

"Для кого росія намагається створити дійство, яке розпочала сьогодні, під назвою "референдуми" на окупованих територіях України? Цивілізований світ уважно спостерігає за цими конвульсіями агресора і ніколи не визнає легітимності подібних його дій. Це все - дешева клоунада для майбутніх мобілізованих російських "патріотів" та зомбованих громадян. Та й ті вже, схоже, не дуже вірять", - заявив Віталій Кличко.

За словами Кличка, вдаючись до такої "клоунади", Путін відчайдушно затягує зашморг своєму режимові.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко зазначив, що оголошення мобілізації та ядерні погрози не допоможуть росії підкорити та знищити Україну. Водночас такими діями путін остаточно запустив у своїй країні процеси, які його поховають.

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Віталий КличкоРосійська ФедераціяРеферендум