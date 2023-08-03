Світ може забезпечити розблокування українських портів, посиливши санції проти РФ, - експерт

"Ми через цю угоду до деякого ступеня легітимізували право Російської Федерації блокувати торгівлю України, адже світ з розумінням поставився до побоювань Російської Федерації, що можуть везтися військові вантажі, і пішов їй назустріч. В цьому ризик - адже РФ свідомо організувала такі перевірки суден та так їх використовувала, щоб мінімізувати кількість суден, які йдуть до України. Фактично йдеться про легітимізацію незаконних дій РФ стосовно України", - підкреслив Каленков.

Він зауважив: в такій ситуації Україна разом зі світом має не йти на поступки агресору і знову погоджуватися на відновлення Зернової угоди, а вимагати розблокування портів для всіх видів вантажів.

"Наші партнери говорять: от, РФ побоюється, що буде іти морем зброя. Що ми маємо відповісти? Якщо Росія хоче перевіряти наші судна - давайте будемо перевіряти і російські судна. Тим більше, що Росія перевозить Чорним морем в 10 разів більше вантажів, ніж Україна", - підкреслив Каленков.

Він висловив переконання, що якщо росія грубо порушує міжнародні закони морської торгівлі, то світ своєю чергою має ввести тотальну заборону морської торгівлі з РФ. А якщо треті країни не підтримують санкції - треба накладати санкції на них, страхові компанії, які обслуговують РФ, та інше. І саме на це має бути спрямована робота української влади.

"Певна робота щодо цього ведеться на рівні Міністерства інфраструктури. Але, на жаль, цього недостатньо. Питання перевезень стосуються не лише Мінінфраструктури, але й Міністерства економіки, Міноборони, Міненерго. Тому потрібна увага з боку уряду, створення координаційного центру для вирішення питання вільного судноплавства в Чорному морі. На політичному рівні наш президент Володимир Зеленський, який вже робить дуже багато надважливих речей і постійно домовляється з нашими партнерами про допомогу Україні, теж може підняти питання вивезення з України експорту морем із нашими партнерами", - зауважив експерт.

Нагадаємо, Федерація роботодавців транспорту України опублікувала дослідження, у якому зазначила, що розблокування експорту через морські порти стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні. Це дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.

Раніше віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив, що Україна потребує вільного морського експорту, і закликав міжнародну спільноту об’єднатися для розблокування українських портів.