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Свириденко розкритикувала закупівлю під час війни імпортних товарів, аналоги яких виробляються в Україні

Фото: Юлія Свириденко (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко розкритикувала практику закупівлі під час війни імпортних товарів, аналоги яких виробляються в Україні, особливо на промислових підприємствах у прифронтових містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Свириденко в ході свого візиту на заводи в Нікополі.

"Купівля турецьких чи китайських виробів - це, по-перше, аморально під час війни, коли в Україні є виробництва аналогічних товарів. По-друге, це несправедливо щодо українців, які працюють буквально під ворожими обстрілами і намагаються заробляти та виживати", - заявила вона.

За її словами, у прифронтових містах, як-от, наприклад, Нікополь, промислові підприємства - це єдині острівці "нормальності" для людей.

Це можливість для них працювати та заробляти гроші, аби вижити в надскладних умовах, підкреслила Юлія Свириденко.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україні критично важливо зменшити споживання імпортних товарів.

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Юлія СвириденкоЕкономіка України