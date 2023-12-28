Свириденко розкритикувала закупівлю під час війни імпортних товарів, аналоги яких виробляються в Україні

"Купівля турецьких чи китайських виробів - це, по-перше, аморально під час війни, коли в Україні є виробництва аналогічних товарів. По-друге, це несправедливо щодо українців, які працюють буквально під ворожими обстрілами і намагаються заробляти та виживати", - заявила вона.

За її словами, у прифронтових містах, як-от, наприклад, Нікополь, промислові підприємства - це єдині острівці "нормальності" для людей.

Це можливість для них працювати та заробляти гроші, аби вижити в надскладних умовах, підкреслила Юлія Свириденко.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україні критично важливо зменшити споживання імпортних товарів.