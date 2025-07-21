Свириденко розкрила, як діятиме мораторій на перевірку бізнесу

За словами Свириденко, відтепер контроль здійснюватиметься лише точково - там, де дійсно існують високі ризики. Також планується цифровізувати систему державного нагляду, щоб унеможливити ручне втручання в процеси перевірок.

"Прокуратура та правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців. За його результатами, 30% цих проваджень - вже закриті", - заявила прем'єр.

Завданням ініціативи є усунення штучних перешкод, які блокують роботу бізнесу, а також недопущення нових безпідставних проваджень.

Уряд готується внести до Верховної Ради пакет законопроєктів про захист бізнесу та реформу контролюючих органів. Йдеться, зокрема, про зміни до Кримінального процесуального кодексу України та інших нормативних актів.

Згідно з ініціативою, нові кримінальні провадження проти підприємців зможуть погоджувати лише Генеральний прокурор або керівники прокуратур регіонального рівня. Арешти майна й документів скасовуватимуться, якщо вони перешкоджають роботі підприємства. Також передбачене закриття "завислих" справ, які не мають достатніх доказів.