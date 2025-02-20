Свідомий вибір людей. Історик назвав 5 уроків Революції Гідності

Чого навчила українців Революція Гідності

"Події 2013-2014 років показали, що українці свідомо обрали своє майбутнє в цивілізованому європейському світі, остаточно відвернувшись від всього радянського і комуністичного, імперського", - каже історик.

На його думку, другим важливим уроком для нашого народу стало усвідомлення того, що українці здатні об'єднуватися і здатні перемагати. Відчуття солідарності, єдності та готовності до взаємодопомоги - ще одна ключова риса, яку продемонстрував Майдан.

"Третій урок - українці проявили себе як нація з демократичними цінностями, для якої свобода та гідність є понад усе. Жоден політик чи авторитарний режим не зможе маніпулювати українським народом. Майдан став уособленням народовладдя - протесту, який виникає щоразу, коли влада не чує свого народу. Це своєрідний механізм контролю будь-якої політичної системи", - говорить Пошивайло.

Історик також наголошує, що події 2013-2014 років зробили Україну видимою для всього світу.

"Євромайдан став одним із наймасштабніших протестних рухів в європейській історії. Після нього про Україну, її національну ідентичність та історію почали говорити всюди. Майдан чітко засвідчив: Україна - це не Росія, вона має власний шлях, самобутність і право на самовизначення", - пояснює очільник музею.

Ще один ключовий висновок революційних подій 11-річної давнини - Україна ніколи не стане частиною жодних спроб відродження Радянського Союзу чи нової Російської імперії.

"Головне - не забувати про ці висновки та про наші цінності, які виборювали наші герої там, на барикадах, в трагічні дні лютого 2014-го, і продовжують виборювати наші герої на фронті зараз", - каже Пошивайло.

Вшанування Героїв Небесної Сотні (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)