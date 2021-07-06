Свежий рейтинг партий: в Раду проходят четыре политсилы

Если бы выборы в Верховную раду Украины состоялись бы в ближайшее время, то проходной барьер в 5% преодолели бы четыре политические силы. Лидером в рейтинге остается правящая партия "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Социологической группы "Рейтинг" .

Согласно данным исследования, парламентский рейтинг возглавляет "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" проголосуют 13,5%, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 12,8%, "Батькивщину" - 12,3%.

Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию "Сила и честь" поддерживают 4,8%, Радикальную партию - 4,7%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%, партию Евгения Мураева "Наши" - 4,3%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,1%, партию Шария - 3,7%. Рейтинг других политических сил - ниже 3%.