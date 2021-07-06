Свіжий рейтинг партій: до Ради проходять чотири політсили

Якби вибори до Верховної ради України відбулися б найближчим часом, то прохідний бар'єр у 5% подолали б чотири політичні сили. Лідером у рейтингу залишається правляча партія "Слуга народу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" .

Згідно з даними дослідження, парламентський рейтинг очолює "Слуга народу", яку готові підтримати 24,9% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. За партію "Європейська солідарність" проголосують 13,5%, "Опозиційну платформу - За життя " - 12,8%, "Батьківщину - 12,3%.

Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію "Сила і честь" підтримують 4,8%, Радикальну партію - 4,7%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 4,5%, партію Євгена Мураєва "Наші" - 4,3%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,1%, партію Шарія - 3,7%. Рейтинг інших політичних сил - нижче 3%.