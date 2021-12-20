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Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосовали бы в декабре 2021 года

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Украина, Понедельник 20 декабря 2021 10:38
Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосовали бы в декабре 2021 года Фото: в Раду могут пройти восемь партий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в середине декабря 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 19,1% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. По сравнению с началом декабря (18,0%) рейтинг партии практически не изменился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 5%-ный барьер с высокой степенью вероятности преодолевают парламентские партии:

  • "Европейская солидарность"- 13,5% (в начале декабря - 13,7%),
  • "Батькивщина" - 11,2% (в начале декабря - 11,4%),
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5% (в начале декабря - 11,4%).

Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосовали бы в декабре 2021 года

Также в парламент могут пройти партия "Сила и честь" - 7,3%, партия Дмитрия Разумкова "Умная политика" 6,2%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 6,0%, партия Евгения Мураева "Наши" - 5,6%.

За "Радикальную партию Олега Ляшко" планируют голосовать 4,2%, за УДАР Виталия Кличко - 3,8%, за "Партию Шария" - 3,4%, за ВО "Свобода" - 3,0%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосовали бы в декабре 2021 года

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 14-16 декабря 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную раду состоялись в начале декабря 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 18,0% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. По сравнению с серединой ноября рейтинг партии не изменился.

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