Свежий рейтинг партий: кого украинцы поддержат на выборах

Согласно данным опроса, если бы выборы проходили в конце июня, то в Раду прошли бы (преодолели бы 5% барьер) семь политических сил: "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Сила и честь", Радикальная партия О. Ляшко, "Украинская стратегия Гройсмана".

Наибольшую поддержку получила бы "Слуга народа" - 13,7% среди всех респондентов и 20,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. Эта партия закрепила за собой чистое первое место.

Далее сразу три партии имеют поддержку, которая отличается в пределах статистической погрешности. Формально второе место делят: ОПЗЖ (11,2% всех респондентов и 16,9% среди тех, кто определился), "Европейская солидарность" (9,9% и 15%) и "Батькивщина" (9,7% и 14,7%).

Остальные три партии имеют более низкую поддержку, но между собой их поддержка тоже отличается в пределах статистической погрешности - "Сила и честь" (4,6% и 7%), Радикальная партия О. Ляшко (3,8% и 5,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,4% и 5,1%).

Другие партии не попали бы в парламент. В частности, за "Партию Шария" голосуют 2,5% всех респондентов и 3,7% среди тех, кто определился; за "Свободу" - 1,5% и 2,2%; за "Голос" - 1,3% и 1,9%.