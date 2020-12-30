Свіжий рейтинг партій: кого українці підтримають на виборах в Раду

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президентська партія втрачає лідерство

Якби вибори до Верховної ради відбувалися наприкінці грудня 2020 року 52,9% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 19,4% скоріше проголосували б на виборах. До парламенту точно потрапили б чотири політичні сили.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Рейтинг партій очолюють парламентські партії "ОПЗЖ" (партію підтримали б 23,1% серед респондентів, які визначилися з вибором), "Слуга народу" (20,9%), "ЄС" (14,1%) і "Батьківщина" (9,8%).

Балансують на межі проходження Радикальна партія Олега Ляшка (6,1%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,2%) і "Сила і честь" (4,4%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів з 17 до 23 грудня 2020 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1200 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, партія президента Володимира Зеленського за результатами парламентських виборів липня 2019 року сформувала у Верховній раді монобільшість та протягом 1,5 років зберігала лідерство в рейтингах партій.

За даними опитування Центру Разумкова, на початку грудня 2020 року за партію "Слуга народу" планували проголосувати 26,5% респондентів.

Як свідчать дані опитування КМІС, наприкінці грудня 2020 року на президентських виборах найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 27%.