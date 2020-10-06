Свежий рейтинг партий: за кого планируют голосовать украинцы

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в начале октября 2020 года, то в парламент прошли бы четыре партии. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг".

Согласно опросу, первое место и результат 25,9% голосов у "Слуги народа", "Оппозиционная платформа - За життя" занимает второе место. Партию готовы поддержать 22% респондентов (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

У "Европейской солидарности" - 14,2%, у "Батькивщины" - 9,5%.

Другие партии не имеют шансов получить представительство в парламенте.

Опрос проводился 20-29 сентября 2020 года. Было опрошено 3 014 респондентов, проживающих в разных регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Метод: индивидуальное интервью. Погрешность выборки 1,1-1,9%.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.