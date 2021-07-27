Свежий президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы

Кроме того, 13,4% респондентов поддержали бы Петра Порошенко (в начале июля - 13,4%), 11,4% - Юлю Тимошенко (в начале месяца - 11,3%), 10,1% - Юрия Бойко (в начале июля 12,5%).

Еще 7,8% проголосовали бы за Игоря Смешко, 6,1% - за Владимира Гройсмана, 6,0% - за Евгения Мураева, 4,1% - за Дмитрия Разумкова. Поддержка других кандидатов ниже 3%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.