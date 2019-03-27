Светличная встретилась с делегацией Представительства ООН

Глава Харьковской ОГА Юлия Светличная обсудила с делегацией Представительства ООН в Украине вопросы дальнейшего сотрудничества, продолжения тех проектов, которые уже действуют на территории области, и реализации новых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Мы давно сотрудничаем с Организацией объединенных наций. В Харьковской области за последние годы при поддержке ООН реализовано более 150 проектов. Но у нас есть возможности продолжать сотрудничество", - сказала Светличная.

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани отметила, что заинтересована привлечь все агентства ООН к плодотворному сотрудничеству и оказанию помощи.

"Мы сотрудничаем на государственном уровне, но я вижу, что на местном уровне мы можем сделать больше, работая с органами власти, гражданским обществом и находясь ближе к людям. Наша задача - никого не оставить без внимания", - сказала Лубрани.

Координатор системы ООН в Украине также подчеркнула, что привлечение местных бюджетов к реализации совместных проектов делает партнерство более эффективным.

Во время встречи стороны обсудили вопросы реализации проектов при поддержке различных программ и фондов ООН на территории региона. Среди них - проекты, направленные на поддержку внутренне перемещенных лиц, детей с особыми образовательными потребностями, программ развития энергосбережения и энергоэффективности. Так, Светличная отметила результативность мероприятий, которые были реализованы в Харьковской области в рамках проекта ПРООН "Местное развитие, ориентированное на общину".

"Введение мер энергосбережения и энергоэффективности является для украинцев чрезвычайно актуальным вопросом. Поэтому для нас очень важно продолжать движение в этом направлении и сотрудничество, если такая возможность будет", - сказала руководитель области.

Она также обратилась к представителям ООН с предложением рассмотреть возможности поддержки проекта строительства и оснащения оборудованием областного онкологического центра и поставила вопрос о возможности продолжения взаимодействия в сфере развития инклюзивного образования.

Глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лотта Сильвандер отметила важность данного вопроса и заверила, что сотрудничество в этом направлении будет продолжаться.

Подводя итоги встречи, Светличная выразила надежду, что плодотворное сотрудничество Харьковской области с Представительством ООН в Украине продолжится.