ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Светличная встретилась с делегацией Представительства ООН

Новости » Политика    27.03.2019 - 10:37
Светличная встретилась с делегацией Представительства ООН
Фото: встреча с Представительством ООН (kharkivoda.gov.ua)

В Харьковской области за последние годы при поддержке ООН реализовано более 150 проектов

Глава Харьковской ОГА Юлия Светличная обсудила с делегацией Представительства ООН в Украине вопросы дальнейшего сотрудничества, продолжения тех проектов, которые уже действуют на территории области, и реализации новых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Мы давно сотрудничаем с Организацией объединенных наций. В Харьковской области за последние годы при поддержке ООН реализовано более 150 проектов. Но у нас есть возможности продолжать сотрудничество", - сказала Светличная.

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани отметила, что заинтересована привлечь все агентства ООН к плодотворному сотрудничеству и оказанию помощи.

"Мы сотрудничаем на государственном уровне, но я вижу, что на местном уровне мы можем сделать больше, работая с органами власти, гражданским обществом и находясь ближе к людям. Наша задача - никого не оставить без внимания", - сказала Лубрани.

Координатор системы ООН в Украине также подчеркнула, что привлечение местных бюджетов к реализации совместных проектов делает партнерство более эффективным.

Во время встречи стороны обсудили вопросы реализации проектов при поддержке различных программ и фондов ООН на территории региона. Среди них - проекты, направленные на поддержку внутренне перемещенных лиц, детей с особыми образовательными потребностями, программ развития энергосбережения и энергоэффективности. Так, Светличная отметила результативность мероприятий, которые были реализованы в Харьковской области в рамках проекта ПРООН "Местное развитие, ориентированное на общину".

"Введение мер энергосбережения и энергоэффективности является для украинцев чрезвычайно актуальным вопросом. Поэтому для нас очень важно продолжать движение в этом направлении и сотрудничество, если такая возможность будет", - сказала руководитель области.

Она также обратилась к представителям ООН с предложением рассмотреть возможности поддержки проекта строительства и оснащения оборудованием областного онкологического центра и поставила вопрос о возможности продолжения взаимодействия в сфере развития инклюзивного образования.

Глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лотта Сильвандер отметила важность данного вопроса и заверила, что сотрудничество в этом направлении будет продолжаться.

Подводя итоги встречи, Светличная выразила надежду, что плодотворное сотрудничество Харьковской области с Представительством ООН в Украине продолжится.

МИД сделал заявление в годовщину резолюции ГА ООН о целостности Украины В Харькове на взятке задержали майора полиции
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Юлия СветличнаяХарьковООН
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь