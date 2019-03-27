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Світлична зустрілася з делегацією Представництва ООН

Новини » Політика    27.03.2019 - 10:37
Світлична зустрілася з делегацією Представництва ООН
Фото: зустріч з Представництвом ООН (kharkivoda.gov.ua)

У Харківській області за останні роки за підтримки ООН реалізовано понад 150 проектів

Голова Харківської ОДА Юлія Світлична обговорила з делегацією Представництва ООН в Україні питання подальшого співробітництва, продовження тих проектів, які вже діють на території області, та реалізації нових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

"Ми давно співпрацюємо з Організацією об'єднаних націй. У Харківській області за останні роки за підтримки ООН реалізовано понад 150 проектів. Але у нас є можливості продовжувати співпрацю", - сказала Світлична.

Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані зазначила, що зацікавлена залучити всі агенції ООН до плідної співпраці та надання допомоги.

"Ми співпрацюємо на державному рівні, але я бачу, що на місцевому рівні ми можемо зробити більше, працюючи з органами влади, громадянським суспільством і перебуваючи ближче до людей. Наше завдання - нікого не залишити без уваги", - сказала Лубрані.

Координатор системи ООН в Україні також підкреслила, що залучення місцевих бюджетів для реалізації спільних проектів робить більш ефективним партнерство.

Під час зустрічі сторони обговорили питання реалізації проектів за підтримки різних програм і фондів ООН на території регіону. Серед них - проекти, спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб, дітей з особливими освітніми потребами, програм розвитку енергозбереження та енергоефективності. Так, Світлична відзначила результативність заходів, які були реалізовані в Харківській області в рамках проекту ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду".

"Запровадження заходів енергозбереження та енергоефективності є для українців надзвичайно актуальним питанням. Тому для нас дуже важливо продовжувати рух у цьому напрямку і співробітництво, якщо така можливість буде", - сказала керівник області.

Вона також звернулася до представників ООН з пропозицією розглянути можливість підтримки проекту будівництва та оснащення обладнанням обласного онкологічного центру і поставила питання про можливості продовження взаємодії в сфері розвитку інклюзивної освіти.

Голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лотта Сільвандер зазначила важливість даного питання і запевнила, що співпраця в цьому напрямку буде продовжуватися.

Підбиваючи підсумки зустрічі, Світлична висловила сподівання, що плідна співпраця Харківської області з Представництвом ООН в Україні продовжиться.

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