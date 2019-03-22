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Светличная: мы видим развитие промышленности в Харьковской области

Новости » Политика    22.03.2019 - 13:21
Светличная: мы видим развитие промышленности в Харьковской области
Фото: Юлия Светличная (пресс-служба ХОГА)

Светличная отметила положительную динамику развития промышленности в регионе

Состояние развития промышленности Харьковской области в 2018 году и планы на 2019-й стали главными вопросами, которые рассмотрели в ходе заседания коллегии ХОГА 21 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Во время заседания коллегии глава ХОГА Юлия Светличная отметила положительную динамику, которую демонстрирует промышленность региона в последние годы.

"За 3 года промышленность выросла на 15%. Мы увеличили количество рабочих мест на предприятиях. По последним статистическим данным количество работников увеличилось на 8 тысяч. Мы с вами видим развитие промышленности и возможность загрузки тех государственных предприятий, у которых в предыдущие три-четыре года не было портфеля заказов", - подчеркнула Светличная.

Она отметила, что налажено тесное сотрудничество руководства области и промышленных предприятий. Также регион строит собственную инфраструктуру международных отношений с целью привлечения инвестиций и поиска новых партнеров для харьковской промышленности.

"Требование облгосадминистрации к менеджменту предприятий - это повышение социальных гарантий и зарплат. С нашей стороны - полная поддержка инициативам руководства заводов и поддержка по сотрудничеству с центральными органами власти", - сказала Светличная.

О ключевых показателях развития отрасли в 2018 году во время коллегии доложил первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер. Он отметил, что по итогам 2018 года индекс промышленной продукции региона составил 102,9% (по Украине - 101,6%). Увеличили объемы производства следующие отрасли: машиностроение (индекс составил 108,6%), химическая промышленность (почти 120%); обработка древесины; поставки электроэнергии и газа; добывающая промышленность и разработка карьеров; производство фармацевтических продуктов и препаратов.

"За 2018-й реализовано промышленной продукции на 190,5 млрд грн. Доля области в общегосударственном объеме реализованной продукции страны составляет 7,6%, что соответствует 4 месту среди регионов Украины. На предприятия Харьковщины приходится почти 13% объема реализованной продукции машиностроения Украины, что соответствует 2 месту среди областей Украины", - привел данные Беккер.

Среди факторов, давших толчок развитию промышленности региона, первый заместитель председателя ХОГА отметил процесс создания предприятиями отраслевых кластеров и развитие импортозамещения.

"Благодаря подписанному меморандуму между Харьковской областной государственной администрацией и Государственным концерном "Укроборонпром" по расширению сотрудничества с предприятиями Харьковской области более 130 смежных промышленных предприятий области привлечены к выполнению программы импортозамещения в оборонной сфере, - привел пример Марк Беккер. - Проведено импортозамещение более 50 тысяч наименований продукции. Результатом такого сотрудничества являются заключенные контракты на поставку более 200 наименований продукции для создания современных образцов вооружения и военной техники. Не менее важным является участие наших предприятий в программе импортозамещения в энергетической сфере. Например, "Турбоатом" освоил производство титановых рабочих лопаток турбин, которые ранее импортировались из Российской Федерации".

Первый заместитель председателя ХОГА также сообщил, что в сфере промышленности области отмечается рост уровня социальных стандартов.

"Увеличение средней заработной платы в промышленности по сравнению с 2017 годом составило 23,3%, а на ведущих предприятиях заработная плата увеличилась на 30 - 40%", - сообщил Беккер.

Среди задач развития промышленности на 2019-й год обозначили постоянное наращивание объемов производства, дальнейшую работу по диверсификации рынков сбыта, погашение задолженности по выплате зарплат, внедрение инноваций и экономию энергоресурсов.

"В 2019 году мы ожидаем дальнейший рост промышленного производства не менее чем на 3%. Имеющийся уровень загруженности предприятий позволяет прогнозировать на 2019 год рост средней заработной платы не менее чем на 15%", - отметил первый заместитель председателя ХОГА.

При рассмотрении вопроса развития промышленности также заслушали генерального директора ХГАПП Сергея Задорожного и первого заместителя генерального директора АО "Турбоатом" Алексея Черкасского, которые доложили о ситуации на предприятиях и планах их работы.

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Новости Украины Юлия СветличнаяХарьковХОГАпромышленность
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