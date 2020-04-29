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Светличная требует от Шмыгаля решений по Панютинскому заводу

Новости » Политика     29.04.2020 - 16:03
Светличная требует от Шмыгаля решений по Панютинскому заводу
Фото: Юлия Светличная (facebook.com)

По ее словам, ситуация на Панютинском вагоноремонтном заводе ухудшается

Народный депутат Юлия Светличная требует от премьер-министра Дениса Шмыгаля личного вмешательства в ситуацию, сложившуюся на Панютинском вагоноремонтном заводе в Харьковской области. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Она отметила, что вместе с местными депутатами будет защищать людей.

"Настаиваю на личном вмешательстве премьер-министра в ситуацию, сложившуюся на предприятии. Обещали - выполняйте, так получите ответную реакцию", - написала Светличная.

Она сообщила, что к ней обратились жители Лозовой.

"Вопреки обещаниям и заявлениям ситуация на Панютинском вагоноремонтном заводе ухудшается. Новые вагоны не строятся, ремонтные работы сокращены до минимума, системных заказов нет, часть работников отправлена в вынужденный простой, с июля планируется перевести завод на неполную рабочую неделю, социальное напряжение на предприятии растет. План вывода предприятия из кризиса, который имеет руководитель ПВРЗ, никто профессионально не рассматривает", - отметила Светличная.

Народный депутат Юлия Светличная обратилась к правительству с требованием не нарушать Конституцию и принципы добровольности, открытости и прозрачности при формировании ОТГ.

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