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Светличная проголосовала в Харькове

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 16:01
Светличная проголосовала в Харькове
Фото: Юлия Светличная (пресс-служба ОГА)

В ХОГА надеются на высокую явку

Глава Харьковской ОГА Юлия Светличная проголосовала на выборах 2019 за "сильную страну, за безопасность и за политику, поддерживающую жителей Харьковской области". Об этом сообщает официальный сайт ХОГА.

"Я проголосовала сегодня за сильную страну. За безопасность. И за политику, которая будет поддерживать харьковчан и жителей нашей области", - сказала Светличная после голосования.

Руководитель области отметила, что окончательные данные по явке избирателей в области рассчитывают получить до 20 часов, и сообщила, что в настоящее время существенных нарушений избирательного законодательства в области не зафиксировано.

"Надеемся, что явка сегодня будет высокая. На это время она немного выше, чем на прошлых выборах. Для обеспечения избирательного процесса было сделано все необходимое. Правопорядок и охрану участков осуществляют около 10 тысяч правоохранителей", – сообщила глава ХОГА Юлия Светличная, проголосовав на своем избирательном участке.

31 марта отдать свой голос за нового президента Украины могут около 2 млн 110 тысяч жителей Харьковской области. В области сформированы 14 окружных и 1681 территориальный избирательный участок.

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