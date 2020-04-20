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Світлична закликала захистити мешканців Харківської області, яких обманули під час формування ОТГ

Новини » Політика     20.04.2020 - 17:18
Світлична закликала захистити мешканців Харківської області, яких обманули під час формування ОТГ
Фото: Юлія Світлична (facebook.com)

15 квітня уряд ухвалив перспективний план Харківської області, згідно з яким у регіоні має бути утворено 55 ОТГ

Мешканців Первомайського району Харківської області обманули під час формування окремих територіальних громад. Про це на своїй сторінці в Facebook написала народна депутатка Юлія Світлична, передає РБК-Україна

"Зустрілась з мешканцями і головами сільських рад Первомайського району. Говорили про розвиток району, міста та формування громад. Люди обурені і засмучені. Їх обманули при формуванні ОТГ. Всупереч офіційно оформленим рішенням, проігнорувавши думку людей та порушуючи принцип добровільного об`єднання громад. Про ці рішення голови рад дізналися з інтернету. З ними ніхто не говорив, навпаки обіцяли інше. Люди вимагають чесного ставлення до себе. Будуть боротися. Я на боці людей, буду допомагати", - написала Світлична.

15 квітня уряд ухвалив перспективний план Харківської області, згідно з яким у регіоні має бути утворено 55 ОТГ.

Директор Харківського центру розвитку місцевого самоврядування Діана Баринова заявила, що Харківська область подавала інший варіант Перспективного плану формування територій громад, однак зрештою експерти знайшли невідповідності в прийнятому Кабміном Перспективному плані формування територій громад Харківської області.

Нагадаємо, Баринова також зазначила, що не відповідає поданому плану структура, зокрема, Біляївської ОТГ у Первомайському районі, Нововодолазької ОТГ, а також Мереф'янської ОТГ.

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