Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная принимает участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ХОГА.

Как отмечается, мероприятие проходит 3-4 октября в г. Житомире при участии глав обоих государств - Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.

На форум съехались делегации из 6 областей Беларуси и из 22 регионов Украины. В делегацию из Харьковской области во главе с председателем ОГА Юлией Светличной вошли представители промышленных предприятий, ученые, специалисты по развитию международных отношений региона и сельского хозяйства.

На пленарное заседание зарегистрировались около тысячи участников. Планируется подписание десятков соглашений о взаимном сотрудничестве между представителями бизнеса с украинской и белорусской сторон.

Также в рамках мероприятия проходит ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства Украины и Беларуси, выставка крупногабаритной техники и промышленных образцов продукции.