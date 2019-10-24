В Харьковской области за последние годы построено 500 спортплощадок, - Светличная

Иллюстративное фото (пресс-служба)

Также построено 5 физкультурно-оздоровительных комплексов

В Харьковской области за последние годы построено 500 спортплощадок и 5 физкультурно-оздоровительных комплексов. Об этом сообщила председатель ХОГА Юлия Светличная.

Она отметила, что за последние годы в области построено 500 спортплощадок и 5 физкультурно-оздоровительных комплексов, еще 2 ФОКа и 7 площадок строятся прямо сейчас.

"Помните, мы говорили, что не оставим вам ни одной отговорки от занятий спортом? Мы выполняем. А вы? Спорт – это здоровье нации. Это важно!", – сказала руководитель области.

Она отметила, что, кроме ФОКов и спортплощадок, за последние годы в области отремонтировали здания спортивной школы "ХТЗ", восстановили 3 стадиона и бассейн в Лозовой, которые не видели ремонта по 50 лет.

"Еще 7 мультифункциональных спортивных площадок, где можно на выбор комбинировать не менее 5 игровых видов спорта, будут построены. Организационные вопросы решены, государственная субвенция и областной совет обеспечат финансирование. Поэтому Дергачевский, Первомайский, Изюмский, Золочевский и Нововодолажский районы, а также города Чугуев и Мерефа в ближайшее время получат еще более качественные условия для спорта. Ждем побед!", – отметила Юлия Светличная.