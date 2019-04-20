Светличная и Климкин посетили научный парк "Синергия" в ХНУРЭ

Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная ознакомила министра иностранных дел Украины Павла Климкина с возможностями научного парка "Синергия" в ХНУРЭ - новейшего учреждения, которое первым в Украине вошло в Международную ассоциацию научных парков IASP. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ХОГА.

Как сообщается, Светличная отметила, что научный парк "Синергия" открывает широкие возможности для студентов и преподавателей вуза. Здесь есть 20 аудиторий, оборудованных современной техникой (iMac-аудитории; Windows-аудитории; аудитории с интерактивными столами и шлемами виртуальной реальности и т. п.), мультимедийная лаборатория, лаборатории виртуальной реальности и робототехники и т. п.

"Что нужно для экономического развития страны? Безусловно, чтобы светлые головы оставались у нас, в Украине, а для этого необходимо создавать условия, - сказала Юлия Светличная. - У студентов должна быть возможность генерировать научно-технические и инновационные идеи, а потом реализовывать их в реальном секторе. Все эти возможности открывает этот хаб".

Министр иностранных дел Украины отметил, что этот день в Харькове стал для него научным.

"Я принимал участие во вручении дипломов в школе дипломатии, а до этого еще были студенческие встречи. Я считаю, что в Харькове в этом плане есть совершенно уникальный шанс", - сказал Климкин.

Он также подчеркнул интеллектуальный потенциал Харьковской области и креативность местных ІТ-шников.

Как отмечается, НП "Синергия" открыли в Харькове на прошлой неделе. Он расположен на площади 1,5 тысячи квадратных метров и оборудован самой современной техникой. Парк будет представлять возможности не только для обучения. На его базе будут получать поддержку стартапы, будут проводиться хакатоны, будет действовать класс робототехники и тому подобное.