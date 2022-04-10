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Без света в Украине остаются более тысячи населенных пунктов и 740 тысяч потребителей

Фото: без света остаются более тысячи населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 10 апреля в Украине остаются обесточенными около 1023 населенных пунктов, всего около 741,4 тысячи потребителей. Без газоснабжения остаются более 305 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По данным пресс-службы, за минувшие сутки восстановлено электроснабжение более 32,6 тысяч потребителей.

В частности, в Киевской области - 13,8 тысяч потребителей, Донецкой - 6,3 тысячам, Харьковской - 6 тысячам, Запорожской - 4,2 тысячам, Николаевской - 1,9 тысячи, Сумской - 400 абонентам.

"Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть энергоснабжение украинским гражданам. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или исключены из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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