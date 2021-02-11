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Свет в конце туннеля: Еврокомиссия дала прогноз восстановления экономики ЕС

Автор: Александр Белоус

Страны Европейского союза и еврозоны выйдут на докризисный уровень раньше, чем ожидалось еще осенью 2020 года. Темпы роста ускорятся во второй половине 2021 года и в 2022 году.

Об этом говорится в прогноз Еврокомиссии (зима 2021 года).

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Еврокомиссия оценивает экономический спад в 2020 году на уровне 6,8% в 19 странах зоны евро и на 6,3% во всех 27 странах ЕС. По прогнозу, экономика еврозоны вырастет на 3.8% в 2021 году и в 2022 году. Рост в странах ЕС ожидается на уровне 3,7% в 2021 году и на 3,9% в 2022 году.

Как отмечается в прогнозе, после сильного роста в третьем квартале 2020 года экономическая активность снова упала в четвертом квартале, поскольку вторая волна пандемии вызвала возобновление карантинных мер.

"Таким образом, ожидается, что европейская экономика завершит 2020 год и начнет новый год на слабой основе. Однако теперь в конце туннеля появился свет. По мере того как кампании вакцинации набирают обороты и давление на системы здравоохранения снижается, меры сдерживания постепенно ослабляются", - говорится в сообщении.

При сохранении ограничений экономика еврозоны снова сократится в первом квартале 2021 года. Но по мере ускорения кампании вакцинации активность будет умеренно расти во втором квартале и более активно в третьем, чему будет способствовать частное потребление при дополнительной поддержке со стороны мировой торговли.

Международный валютный фонд (МВФ) оценивает падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,5%. Обвал является худшим глобальным спадом мирного времени со времен Великой депрессии.

Как сообщало РБК-Украина, минимальная зарплата в Украине в 2021 году в 10 раз меньше, чем в самых богатых странах ЕС

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