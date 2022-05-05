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Свергнутого президента Гвинеи судят за изменение конституции в личных интересах

Флаг Гвинеи (Фото: wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Генеральный прокурор Гвинеи распорядился начать судебное разбирательство против свергнутого президента Альфы Конде и 26 его бывших чиновников в связи с попыткой Конде изменить конституцию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

84-летний Конде был свергнут в результате военного переворота в сентябре прошлого года офицерами, которые сейчас управляют страной в Западной Африке. Общественный гнев против него усилился после того, как он изменил конституцию, чтобы баллотироваться на третий срок.

Конде и его союзники обвиняются в соучастие в убийстве, сексуальном насилии и разгоне массовых протестов. Решение Конде баллотироваться на третий срок вызвало массовые протесты, в результате которых погибли десятки человек, поскольку для их разгона полиция применяла силу к демонстрантам.

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Гвинея