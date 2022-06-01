Свентек стала последней полуфиналисткой "Ролан Гаррос"
В последнем четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Ига Свентек уверенно одолела Джессику Пегулу в двух сетах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Первая ракетка планеты потратила на победу полтора часа. Ее соперница смогла взять всего пять геймов.
Начался поединок прогнозируемо – Свентек взяла розыгрыш на подаче Пегуллы. Правда, следующий гейм неожиданно завершился обратным брейком. Далее соперницы брали очко за очком, но в концовке сета полячка взяла три гейма подряд (два на подаче американки) и повела в счете по партиям.
Борьба во втором сете получилась еще более прозаичной. Свентек ни разу не ошиблась на своей подаче и взяла две соперницы. Как следствие, 6:2 и путевка в полуфинал для сильнейшей теннисистки мира.
В рамках 1/2 финала Свентек встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной. За вторую путевку в решающий матч турнира "Большого шлема" сразятся итальянка Мартина Тревизан и юная американка Кори Гофф. Оба матча сыграют 2 июня.
Напомним, что ранее подготовили анонс поединка Шотландии и Украины в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.