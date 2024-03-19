Сватали в "Шахтар". Балканський фахівець очолив віце-чемпіона Італії

Римський "Лаціо" призначив Ігора Тудора головним тренером команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
45-річний фахівець обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Мауріціо Саррі. Балканець прийняв команду на 9-й сходинці Серії А (43 очки).
Тудор уклав із "орлами" контракт до літа 2025 року. У договорі передбачена опція продовження співпраці ще на сезон. Хорватський тренер виграв заочну конкуренцію за місце на чолі "Лаціо" в колишніх футболістів римлян – Мірослава Клозе, Томмазо Роккі та Крістіано Броккі.
Тудор залишався без роботи з літа минулого року, коли покинув марсельський "Олімпік". Упродовж нинішнього сезону преса регулярно пов'язувала прізвище балканця з вакантними посадами в низці європейських клубів. Зокрема, він нібито був претендентом на роль керманича донецького "Шахтаря" після звільнення Патріка ван Леувена.
Уродженець Спліта, вихованець місцевого "Хайдука". На дорослому рівні дебютував у сезоні 1995/96.
Після виступів на батьківщині перед сезоном 1998/99 перейшов у туринський "Ювентус". Провів у складі "б'янконері" 6,5 сезонів і завоював два Скудетто. Ще два сезони провів у "Сієні", а закінчив ігрову кар'єру в рідному "Хайдуку". У 2001-му визнаний Футболістом року в Хорватії, а в складі національної команди виграв "бронзу" ЧС-1998.
Розпочав тренерську кар'єру з ролі помічника Едоардо Реї. Пізніше допомагав Ігору Штімацу (збірна Хорватії) та Андреа Пірло ("Ювентус"). Самостійно працював із "Хайдуком" (двічі), ПАОКом із грецьких Салонік, турецькими "Карабюкспором" і "Галатасараєм", "Удінезе" (двічі), "Вероною" і "Марселем".
До слова, третьоліговий "Саарбрюкен" вибив трьох грандів до півфіналу Кубка Німеччини.
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