Сватали в "Шахтар". Балканський фахівець очолив віце-чемпіона Італії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

45-річний фахівець обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Мауріціо Саррі. Балканець прийняв команду на 9-й сходинці Серії А (43 очки).

Тудор уклав із "орлами" контракт до літа 2025 року. У договорі передбачена опція продовження співпраці ще на сезон. Хорватський тренер виграв заочну конкуренцію за місце на чолі "Лаціо" в колишніх футболістів римлян – Мірослава Клозе, Томмазо Роккі та Крістіано Броккі.

Тудор залишався без роботи з літа минулого року, коли покинув марсельський "Олімпік". Упродовж нинішнього сезону преса регулярно пов'язувала прізвище балканця з вакантними посадами в низці європейських клубів. Зокрема, він нібито був претендентом на роль керманича донецького "Шахтаря" після звільнення Патріка ван Леувена.

Хто такий Ігор Тудор

Уродженець Спліта, вихованець місцевого "Хайдука". На дорослому рівні дебютував у сезоні 1995/96.

Після виступів на батьківщині перед сезоном 1998/99 перейшов у туринський "Ювентус". Провів у складі "б'янконері" 6,5 сезонів і завоював два Скудетто. Ще два сезони провів у "Сієні", а закінчив ігрову кар'єру в рідному "Хайдуку". У 2001-му визнаний Футболістом року в Хорватії, а в складі національної команди виграв "бронзу" ЧС-1998.

Розпочав тренерську кар'єру з ролі помічника Едоардо Реї. Пізніше допомагав Ігору Штімацу (збірна Хорватії) та Андреа Пірло ("Ювентус"). Самостійно працював із "Хайдуком" (двічі), ПАОКом із грецьких Салонік, турецькими "Карабюкспором" і "Галатасараєм", "Удінезе" (двічі), "Вероною" і "Марселем".