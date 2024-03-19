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Сватали в "Шахтер". Балканский специалист возглавил вице-чемпиона Италии.

Рим, Вторник 19 марта 2024 11:00
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Сватали в "Шахтер". Балканский специалист возглавил вице-чемпиона Италии. Фото: Игор Тудор вернулся в чемпионат Италии (sslazio.it)
Автор: Антон Федорцив

Римский "Лацио" назначил Игора Тудора главным тренером команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

45-летний специалист занял пост, ставший вакантным после отставки Маурицио Сарри. Балканец принял команду на 9-й строчке Серии А (43 очка).

Тудор заключил с "орлами" контракт до лета 2025 года. В договоре предусмотрена опция продления сотрудничества еще на сезон. Хорватский тренер выиграл заочную конкуренцию за место во главе "Лацио" у бывших футболистов римлян – Мирослава Клозе, Томмазо Рокки и Кристиано Брокки.

Тудор оставался без работы с лета прошлого года, когда оставил марсельский "Олимпик". В нынешнем сезоне пресса регулярно связывала фамилию балканца с вакантными должностями в ряде европейских клубов. В частности, он якобы был претендентом на роль наставника донецкого "Шахтера" после увольнения Патрика ван Леувена.

Кто такой Игор Тудор

Уроженец Сплита, воспитанник местного "Хайдука". На взрослом уровне дебютировал в сезоне 1995/96.

После выступлений на родине перед сезоном 1998/99 перешел в туринский "Ювентус". Провел в составе "бьянконери" 6,5 сезонов и завоевал два Скудетто. Еще два сезона провел в "Сиене", а закончил игровую карьеру в родном "Хайдуке". В 2001-м признан Футболистом года в Хорватии, а в составе национальной команды выиграл "бронзу" ЧМ-1998.

Начал тренерскую карьеру с роли помощника Эдоардо Рэи. Позже помогал Игору Штимацу (сборная Хорватии) и Андреа Пирло ("Ювентус"). Самостоятельно работал с "Хайдуком" (дважды), ПАОКом из греческих Салоник, турецкими "Карабюкспором" и "Галатасараем", "Удинезе" (дважды), "Вероной" и "Марселем".

К слову, немецкий "Саарбрюкен" выбил трех грандов к полуфиналу Кубка Германии.

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