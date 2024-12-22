"Сварщики" та "кровельщики". ССО розповіли, як Росія приховує втрати серед солдатів КНДР

Нещадно війська КНДР почали приймати участь у бойових діях проти України. Однак Росія намагається приховати присутність північнокорейських солдатів, видаючи їм несправжні документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил Спеціальних Операцій ЗС України.
Як повідомляють військові, оператори ССО ліквідували ще трьох військових з КНДР в Курській області, заволоділи їхніми документами і вже встановили справжні імена.
"За розшифрованими даними, справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин, Лі Де Хьюк та Чо Чьол Хо. Вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбєртавіч, Донгнк Джан Суроповіч та Бєлєк Аганак Кап-ооловіч", - йдеться у повідомленні.
Військові зазначили, що у цих військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер, а місце народження підписано як Республіка Тува - батьківщина колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Однак ще більш важливий момент, який видає військових з КНДР - це їх підпис.
"Найцікавіше - підписи власників. Вони зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів", - пишуть військові.
У ССО додали, що цей випадок ще раз підтверджує, що Росія вдається до будь-яких методів, щоб приховати своє втрати на полі бою, а також приховати присутність іноземних військ.
З фотографіями ліквідованих солдатів КНДР можете ознайомитись за цим посиланням.
Нагадаємо, сьогодні ми писали про те, що полонені російські солдати поскаржилися на військових, яких КНДР відправила в Росію для участі у війні проти України.
За їхніми словами, північнокорейським військовим "наплювати", куди йти. Вони можуть відібрати автомат у звичайного солдата. А також був випадок, коли корейці відкрили вогонь по росіянах під час висування на позиції. Також була ситуація, коли військовий КНДР прострелив ноги своїм "побратимам".
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